موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 29/1/2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

موعد مباراة الاتحاد والشباب، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه فريق الشباب في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الاتحاد وأيضاً عشاق نادي الشباب، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الاتحاد والشباب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الاتحاد والشباب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والشباب في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

موعد مباراة الاتحاد والشباب، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه فريق الشباب في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والشباب تحديداً في تمام الساعة 19:20 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد والشباب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الاتحاد والشباب، سوف تكون مباراة الاتحاد والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الاتحاد والشباب والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الاتحاد والشباب، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق الشباب في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الخروج من وضعيته الكارثية التي عاشها منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

ولا شك أن فريق الاتحاد يعلم جيداً مدى أهمية جميع المباريات المتبقية له في الموسم الحالي، وخاصة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين من أجل تفادي الهبوط في نهاية الموسم إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي.

ومن المؤكد أن هبوط فريق الاتحاد إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي سوف يكون أمراً كارثياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكرة القدم السعودية بأكملها وليس فقط لفريق الاتحاد وعشاقه في كل مكان حول العالم.

ولكن الرغبة لدى فريق الاتحاد تبدو كبيرة للغاية منذ مطلع العام الحالي 2019 على تجنب حدوث هذه الكارثة الكبرى، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الاتحاد لم يعرف سوى طعم الفوز دون سواه في جميع المباريات التي خاضها في العام الحالي 2019.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق الشباب قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق الاتحاد، حيث تحسن مستوى فريق الشباب كثيراً عما كان عليه الحال في مطلع الموسم الحالي.

وبات فريق الشباب يُنافس بقوة في الوقت الحالي على المركز الثالث الذي يتواجد فيه حالياً، وذلك على أمل أن يُنهي الموسم في نفس المركز من أجل محاولة التأهل من جديد إلى مسابقة دوري أبطال آسيا في العام المقبل 2020.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 29/1/2019 والقنوات الناقلة