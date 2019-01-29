تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ميلان ونابولي في مباراة اليوم بكأس إيطاليا

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يشهد ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 مباراة منتظرة، وذلك حينما يستقبل فريق ميلان ضيفه فريق نابولي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان ونابولي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ميلان ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد.

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أندريا كونتي / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / لوكاس باكيتا / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: كريستوف بياتيك.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ميلان:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / فوزي غولام.

خط الوسط: زيلينسكي / فابيان رويز / خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / أركاديوُش ميليك.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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