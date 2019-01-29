الزمالك في مهمة صعبة اليوم أمام مصر المقاصة..تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق مصر المقاصة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: عمر صلاح / عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / بهاء مجدي / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / محمود علاء / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمد حسن / فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد عنتر / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد / خالد بوطيب / عمر السعيد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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