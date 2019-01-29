تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الإمارات وقطر في مباراة اليوم بكأس أمم آسيا

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يشهد ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 مباراة منتظرة، وذلك حينما يلتقي منتخب الإمارات المستضيف مع نظيره منتخب قطر، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإمارات وقطر تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الإمارات وقطر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإمارات وقطر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وسوف تكون مباراة الإمارات وقطر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة الإمارات وقطر منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق مشعل الشمري هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب الإمارات المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب قطر:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: محمد أحمد / إسماعيل أحمد / فيصل جمعة / وليد عباس.

خط الوسط: علي سالمين / حسن / بارمان محمد / إسماعيل مطر / إسماعيل الحمادي.

خط الهجوم: علي مبخوت.

المدير الفني: الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب قطر المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب الإمارات:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: هشام الراوي / خوخي بوعلام / طارق سلمان.

خط الوسط: رو رو / حسن الهيدوس / سالم الهاجري / عبد المجيد حاتم / عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: أكرم عفيف / المعز علي.

المدير الفني: الإسباني فيليكس سانشيز.

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