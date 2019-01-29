مانشستر سيتي في اختبار صعب اليوم أمام مضيفه نيوكاسل..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / دانيلو.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروينه.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

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