موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 30/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وليستر سيتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، سوف تكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وليستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن تعثره في أي مباراة من مبارياته القادمة، سوف يجعله يعيش تحت ضغوطات هائلة للغاية في الأشهر القليلة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق مانشستر سيتي مُلاحقه المباشر قد تحسنت حاله بشكل واضح للغاية منذ مطلع العام الحالي 2019 بعدما تعثر نوعاً ما في شهر ديسمبر من العام الماضي 2018.

ولم يعد أمام فريق ليفربول أي لقب لكي يُنافس عليه في الموسم الحالي سوى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تم إقصاء فريق الريدز أولاً من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية على يد فريق تشيلسي ومن ثم إقصائه من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي على يد فريق ولفرهامبتون.

وهو الأمر الذي يجعل فريق ليفربول أمام حتمية التتويج إما بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو لقب دوري أبطال أوروبا في نهاية المطاف، وذلك حتى لا يخرج فريق ليفربول من الموسم الحالي خالي الوفاض بدون أي لقب على الإطلاق مثلما كان الحال طوال السنوات الماضية.

ومن جديد سوف تكون كل الأنظار مسلطة على خط هجوم فريق ليفربول، وخاصة النجم المصري محمد صلاح الذي يبدو عازماً على الحفاظ على عرشه في صدارة ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف تكون الأزمات الدفاعية التي يُعاني منها فريق ليفربول محل جدل كبير في كل مباراة سوف يخوضها في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وخاصة بعدما استقبلت شباك فريق ليفربول 3 أهداف في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق كريستال بالاس في سيناريو لم يكن متوقعاً على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو مثالياً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق ليستر سيتي قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق ليفربول، وخاصة بعد النتائج السلبية التي حققها فريق الثعالب في الجولات الماضية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ليستر سيتي سوف يُعقد بدون أدنى شك مهمة مضيفه فريق ليفربول، علماً بأن فريق الثعالب يعلم جيداً أن خسارته في هذه المباراة سوف يجعله يقترب عدة خطوات من صراع الهبوط بين أندية القاع.

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