القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي الأربعاء 30/1/2019 بمشاركة “محمد صلاح”

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول وليستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ليفربول وليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول وأيضاً للنجم المصري محمد صلاح في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح متابعة مباراة ليفربول وليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول وليستر سيتي بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق ليفربول على حساب نظيره فريق ليستر سيتي إلى يوم السبت الموافق 8 سبتمبر 1928، حيث فاز فريق ليفربول حينها بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود.

أما أكبر انتصار حققه فريق ليستر سيتي على حساب نظيره فريق ليفربول يعود إلى يوم السبت الموافق 2 يناير 1926، حيث نجح فريق ليستر سيتي في الفوز حينها بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود.

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