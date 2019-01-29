موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأربعاء 30/1/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق أتالانتا في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 على ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا في مدينة بيرغامو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتَالانتا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وأتَالانتا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق أتالانتا في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 على ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا في مدينة بيرغامو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتَالانتا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وأتَالانتا منقولة بشكل حصري عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد، علماً بأن حقوق نقل مسابقة كأس إيطاليا لا تزال غير متواجدة حتى هذه اللحظة بحوزة أي قناة في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا.

آخر تحضيرات يوفنتوس وأتَالانتا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق أتالانتا في مسابقة كأس إيطاليا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن طموحات فريق يوفنتوس لا تقتصر عند ذلك الحد فحسب، بل يطمح فريق السيدة العجوز أيضاً للتتويج بلقب كأس إيطاليا في نهاية المطاف حتى يتمكن من المحافظة على اللقب للموسم الخامس على التوالي.

ولكن قبل ذلك يجب على فريق يوفنتوس أن يتجاوز أولاً عقبة مضيفه فريق أتالانتا، وخاصة وأن ملعب فريق أتالانتا يُعتبر أحد أكثر الملاعب تعقيداً على جميع الأندية الإيطالية الزائرة له، ولعل ما يُعزز من قوة ذلك الملعب أيضاً هو الحضور الجماهيري الغفير للغاية حينما يصطدم فريق أتالانتا بإحدى الأندية العريقة في كرة القدم الإيطالية.

وبكل تأكيد سوف تكون معنويات فريق يوفنتوس مرتفعة للغاية قبل هذه المباراة أمام مضيفه فريق أتالانتا، حيث يعود ذلك إلى الفوز الشاق الذي حققه فريق السيدة السيدة العجوز في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق أتالانتا على النحو:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / بليز ماتويدي/ رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

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