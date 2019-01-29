موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 30/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإشبيلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإِشبيلية تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، سوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون برشلونة وإشبيلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإشبيلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإِشبيلية، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق إشبيلية في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق برشلونة في حاجة ماسة إلى تحقيق الانتصار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك بسبب خسارته في مباراة الذهاب خارج أرضه قبل أسبوع من الآن بهدفين مقابل لا شئ على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وبكل تأكيد يمتلك فريق برشلونة كل المقومات التي تجعله مرشحاً بقوة لتحقيق النتيجة التي يرغب بها في هذه المباراة، وخاصة وأن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي سوف يكون حاضراً هذه المرة بعكس ما كان عليه الحال في مباراة الذهاب التي غاب عنها بعد حصوله على الراحة الإجبارية من طرف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة.

ويعلم فريق برشلونة جيداً أن إقصائه من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على مشواره فيما تبقى من عمر الموسم الحالي، علماً بأن فريق برشلونة يُنافس أيضاً بكل قوة على كلاً من لقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق إشبيلية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق إشبيلية، وخاصة في ظل الصحوة التي عاشها الفريق الأندلسي على كافة المستويات في الآونة الأخيرة.

ولا شك أن فريق إشبيلية لن يذهب إلى ملعب الكامب نو وهو عازماً على الفوز مثله مثل فريق برشلونة، حيث يكفي فريق إشبيلية الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن فريق إشبيلية يُدرك جيداً أن شباكه سوف تهتز لا محالة على ملعب الكامب نو، مما سوف يجعل كامل تركيزه على محاولة تسجيل الأهداف وليس الاكتفاء فقط بتأمين خطوطه الدفاعية.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بابلو ماشين المدير الفني لفريق إشبيلية بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان سوريانو.

خط الدفاع: سيرجي غوميز / سيمون كايير / جابرييل ميركادو.

خط الوسط: خيسوس نافاس / إيفر بانيغا / فرانكو فاسكيز / بابلو سارابيا / سيرجيو إسكوديرو.

خط الهجوم: بروميس / وسام بن يدر.

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