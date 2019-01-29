ملخص مباراة الاتحاد والشباب الثلاثاء 29/1/2019 في الدوري السعودي للمحترفين

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ملخص مباراة الاتحاد والشباب، حسم التعادل السلبي بدون أهداف قمة الأسبوع بين فريق الاتحاد وبين ضيفه فريق الشباب في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط، فيما رفع فريق الشباب رصيده إلى 33 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق الاتحاد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد / مروان داكوستا / زياد الصحفي / منصور الحربي.

خط الوسط: سيكو سانوجو / كريم الأحمدي / فهد المولد / جابر عيسى / غاري رودريغيز.

خط الهجوم: رومارينهو.

المدير الفني: الكرواتي سلافين بيليتش.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق الشباب الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

فاروق بن مصطفى / جمال بالعمري / جامان / صوماليا / محمد سالم / الشمري / عبدالمجيد الصليهم / لويس أنطونيو / مبارك بوصوفة / بوديسكو / ناصر الشمراني.

المدير الفني: الروماني ماريوس سوموديكا.

ملخص مباراة الاتحاد والشباب والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الاتحاد والشباب، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق الاتحاد الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما يجعله مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الخروج من منطقة الهبوط قبل فوات الأوان.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أولى الفرص الحقيقية في المباراة قد سنحت لمصلحة فريق الشباب، وذلك حينما سدد اللاعب بوديسكو كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى فواز القرني أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل عل الإطلاق.

ومع مرور الدقائق سيطر الهدوء نوعاً ما على مجرى اللعب الذي انحصر بِدوره في خط وسط الميدان، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم الدفاعي المحكم لكلاً من الفريقين منذ اللحظة الأولى في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والأربعين، جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الاتحاد في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم البرازيلي رومارينهو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى التونسي فاروق بن مصطفى.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة الاتحاد والشباب والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الاتحاد والشباب، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة لدى كلاً منهما في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والستين تلقى فريق الاتحاد ضربة موجعة، وذلك بعدما تعرض لاعبه جابر عيسى إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق الاتحاد إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب عبدالعزيز البيشي بدلاً منه.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير تلقى فريق الشباب بدوره هو الآخر ضربة موجعة، وذلك بعدما تعرض قائده ناصر الشمراني إلى إصابة عضلية أيضاً لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب خالد كعبي بدلاً منه.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين حاول المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما على أمل خطف هدف الانتصار قبل النهاية، وذلك من خلال إشراك اللاعب خالد السميري بدلاً من اللاعب غاري رودريغيز.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين، دفع المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش بآخر أوراقه في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب كارلوس فيلانويفا بدلاً من اللاعب فهد المولد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين ليحصد كلاً منهما نقطة وحيدة فقط في نهاية المطاف.

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