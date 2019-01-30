القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإِشبيلية اليوم الأربعاء 30/1/2019 في كأس ملك إسبانيا

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإِشبيلية، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة برشلونة وإشبيلية، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة برشلونة وإِشبيلية في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية، يرغب كل عاشق لنادي برشلونة في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة برشلونة وإِشبيلية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي برشلونة متابعة مباراة برشلونة وإِشبيلية في مسابقة كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي برشلونة وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة برشلونة وإشبيلية بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإِشبيلية في مسابقة كأس ملك إسبانيا:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

وتُعتبر نتيجة خمسة أهداف مقابل لا شئ هي الأكبر لفريق برشلونة على حساب نظيره فريق إشبيلية في السنوات ال10 الماضية، حيث نجح فريق برشلونة في تحقيق تلك النتيجة في مناسبتين فقط لا غير.

وكانت المرة الأولى في يوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2010 على ملعب الكامب نو في مسابقة الدوري الإسباني، أما المرة الثانية فكانت في يوم السبت الموافق 21 إبريل 2018 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الدور النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 30/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة