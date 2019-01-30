تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإِشبيلية في مباراة اليوم بكأس ملك إسبانيا

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق إشبيلية، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإِشبيلية تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق إشبيلية المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: خوان سوريانو.

خط الدفاع: سيرجي غوميز / سيمون كايير / جابرييل ميركادو.

خط الوسط: خيسوس نافاس / إيفر بانيغا / فرانكو فاسكيز / بابلو سارابيا / سيرجيو إسكوديرو.

خط الهجوم: بروميس / وسام بن يدر.

المدير الفني: الإسباني بابلو ماشين.

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