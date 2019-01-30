محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

Advertisements

يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق ليستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإِشبيلية في مباراة اليوم بكأس ملك إسبانيا