تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع بقيادة “كريستيانو رونالدو” في مباراة اليوم أمام أتالانتا

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يشهد ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا في مدينة بيرغامو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتالانتا ضيفه فريق يوفنتوس، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتَالانتا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وأتَالانتا منقولة بشكل حصري عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا HD على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتالانتا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / مارتين كاسيريس / أليكس ساندرو / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / سامي خضيرة / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتالانتا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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