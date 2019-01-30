موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس ملك إسبانيا الخميس 31/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وجيرونا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، سوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وجيرونا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق جيرونا في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق ريال مدريد سوف يكون لديه أكثر من خيار في هذه المباراة أمام مضيفه فريق جيرونا، وخاصة بعدما في الفوز بنتيجة مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وهي النتيجة التي تجعل فريق جيرونا في حاجة إلى معجزة نوعاً ما من أجل إقصاء فريق ريال مدريد من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وخاصة في ظل الحالة المعنوية الأكثر من رائعة التي يعيشها الفريق الملكي في الآونة الأخيرة على كافة المستويات.

ولعل ما يُعقد أكثر من مهمة فريق جيرونا أن فريق ريال مدريد يضع مسابقة كأس ملك إسبانيا بمثابة أحد أهدافه الرئيسية في الموسم الحالي، وذلك نظراً لفارق النقاط الكبير بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني، حيث وصل الفارق بين الغريمين إلى 10 نقاط كاملة لمصلحة الفريق الكتالوني المتصدر منذ مطلع الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد يُدرك أن حظوظه لا تزال كبيرة للغاية في المنافسة على جميع الألقاب في الموسم الحالي، وخاصة بعد المستوى المميز إضافة إلى النتائج الرائعة التي حققها فريق ريال مدريد في الأسابيع القليلة الماضية من العام الحالي 2019.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق جيرونا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / داني سيبايوس.

خط الهجوم: فرانشيسكو إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع غير جيداً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق جيرونا قبل خوضه هذه المباراة الحاسمة أمام ضيفه فريق ريال مدريد، وخاصة بعد خسارته في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متقدماً في النتيجة بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق جيرونا يؤمن بكامل حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن فريق جيرونا يحتاج إلى تحقيق الانتصار بهدفين دون أن يستقبل في شباكه أي هدف على الإطلاق حتى يضمن بالتالي مقعده في المربع الذهبي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

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