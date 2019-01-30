القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا الخميس 31/1/2019 في كأس ملك إسبانيا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الإسباني سيرجيو راموس لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا، يرغب كل عاشق لنادي ريال مدريد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي ريال مدريد متابعة مباراة ريال مدريد وجيرونا في مسابقة كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ريال مدريد وجيرونا بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في مسابقة كأس ملك إسبانيا:

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق ريال مدريد على حساب نظيره فريق جيرونا إلي يوم الأحد الموافق 18 مارس 2018، وحينها فاز الفريق الملكي بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة في إطار مسابقة الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

أما الانتصار الوحيد الذي حققه فريق جيرونا على حساب نظيره فريق ريال مدريد، يعود إلى يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2017 في إطار مسابقة الدوري الإسباني، وحينها فاز فريق جيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

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