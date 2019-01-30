موعد مباراة إنتر ولاتسيو في كأس إيطاليا الخميس 31/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر ولاتسيو، يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق لاتسيو في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي إنتر وأيضاً عشاق نادي لاتسيو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنتر ولاتسيو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنتر ولاتسيو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر ولاتسيو في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس إيطاليا.

موعد مباراة إنتر ولاتسيو

موعد مباراة إنتر ولاتسيو، يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق لاتسيو في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنتر ولاتسيو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إنتر ولاتسيو، سوف تكون مباراة إنتر ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا HD على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد، علماً بأن حقوق نقل مسابقة كأس إيطاليا لا تزال غير متواجدة بحوزة أي قناة رياضية سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال أفريقيا.

آخر تحضيرات إنتر ولاتسيو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إنتر ولاتسيو، يدخل فريق إنتر غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق لاتسيو في مسابقة كأس إيطاليا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق إنتر يُدرك جيداً مدى أهمية هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق لاتسيو، وخاصة وأن فريق إنتر يرغب في الظفر بلقب أو لقبين مع نهاية الموسم الحالي من أجل مصالحة جماهيره عما قدمه في الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ولم يبقِ أمام فريق إنتر في الموسم الحالي سوى المنافسة على لقبين فقط لا غير، وهما لقب كأس إيطاليا إضافة إلى لقب الدوري الأوروبي، علماً بأن فريق إنتر قد فقد تقريباً كامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، كما تم إقصاء فريق إنتر من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه كشف الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب فريق إنتر في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق لاتسيو، حيث جاءت قائمة فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش / باديلي / بيرني.

خط الدفاع: أندريا رانوكيا / كوادو أسامواه / سيدريك سواريس / جواو ميراندا / دالبيرت / دامبروزيو / ميلان سكريِنيار.

خط الوسط: جاليارديني / ماتياس فيسينو / رادجا ناينغولان / جواو ماريو / بورخا فاليرو / إيفان بيريسيتش / مارسيلو بروزوفيتش / بوليتانو / سالسيدو / أنطونيو كاندريفا.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي / لاوتارو مارتينيز.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق لاتسيو على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / ميلان سكريِنيار / جواو ميراندا / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / بوليتانو / جواو ماريو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع غير جيداً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق لاتسيو قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق إنتر، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق لاتسيو قد تراجع بشكل مخيف للغاية في الأسابيع القليلة الماضية من المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي إلى المركز الثامن في الترتيب.

وهو الأمر الذي يبدو كارثياً للغاية لفريق لاتسيو، وخاصة وأن الهدف الرئيسي لفريق لاتسيو في الموسم الحالي ليس هو الفوز بالألقاب، وإنما يقتصر فقط على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم بعد غياب طويل في السنوات الماضية عن أعرق المسابقات الأوروبية التي يحلم أي نادي بالمشاركة فيها في كل موسم.

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