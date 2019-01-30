القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو الخميس 31/1/2019 في كأس إيطاليا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو، يتطلع عشاق كرة القدم الإيطالية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي إنتر وأيضاً عشاق نادي لاتسيو لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة إنتر ولاتسيو، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة إنتر ولاتسيو في مسابقة كأس إيطاليا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو، يرغب كل عاشق لنادي إنتر في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة إنتر ولاتسيو في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإيطالية وخاصة عشاق نادي إنتر متابعة مباراة إنتر ولاتسيو في مسابقة كأس إيطاليا عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا المشفرة على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد، علماً بأن شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية لم تعد تمتلك حقوق نقل مسابقة كأس إيطاليا انطلاقاً من الموسم الحالي.

موعد مباراة إنتر ولاتسيو والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي إنتر وكرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة إنتر ولاتسيو بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة إنتر ولاتسيو في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو في مسابقة كأس إيطاليا:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين قد انتهت على وقع فوز فريق إنتر بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على حساب مضيفه فريق لاتسيو، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في يوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

أما أكثر المباريات بينهما إثارة فكانت في يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 1998 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وحينها فاز فريق لاتسيو بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة مع العلم بأن ذلك الانتصار هو الأكبر لفريق لاتسيو على حساب نظيره فريق إنتر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

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