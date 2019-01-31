ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية الأربعاء 30/1/2019 في كأس ملك إسبانيا

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ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية، تأهل فريق برشلونة إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا عقب فوزه الكاسح على حساب ضيفه فريق إشبيلية بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الثالثة عشر من ركلة جزاء والدقيقة الثالثة والخمسين، إضافة إلى النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة الحادية والثلاثين، وأيضاً الإسباني سيرجي روبيرتو في الدقيقة الرابعة والخمسين، وأيضاً النجم الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة التاسعة والثمانين، وأخيراً الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق إشبيلية في المباراة فقد سجله البرازيلي أرانا في الدقيقة الثامنة والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، بينما كانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع فوز فريق إشبيلية بهدفين مقابل لا شئ على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق إشبيلية الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان سوريانو.

خط الدفاع: سيرجي غوميز / سيمون كايير / كاريكو.

خط الوسط: بروميس / إيفر بانيغا / أمادو / روكي ميسا / بابلو سارابيا / آرانا.

خط الهجوم: أندري سيلفا.

المدير الفني: الإسباني بابلو ماشين.

ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإِشبيلية، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء وكما كان متوقعاً فرض فريق برشلونة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب، وفي مقابل ذلك تراجع فريق إشبيلية بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الثالثة عشر سنحت أمام فريق برشلونة فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء مشكوك في صحتها بنسبة كبيرة، ليتولى تنفيذها النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بنجاح واضعاً فريقه في المقدمة وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الكتالونية.

ولم يكتفِ فريق برشلونة بذلك وحسب بل بحث عن مضاعفة تقدمه في النتيجة من أجل التأهل إلى المربع الذهبي، وبعدها بخمسة دقائق فقط كاد الفريق الكتالوني ينجح في تحقيق مبتغاه حينما سدد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى خوان سوريانو تصدى للكرة بنجاح.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إشبيلية في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة والعشرين حينما سدد المهاجم البرتغالي أندري سيلفا كرة بِالعقب بطريقة أكثر من رائعة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسن تصدى للكرة وحرم الفريق الأندلسي من تعديل النتيجة.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير سنحت أمام فريق إشبيلية فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيغا، ولكن حارس المرمى ياسبر سيليسن تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى لها بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين تمكن فريق برشلونة من تسجيل هدفه الثاني في المباراة، والذي جاء هذه المرة عبر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق إشبيلية الذي ظهر الإحباط على لاعبيه بشكل واضح للغاية بعد ذلك الهدف.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق برشلونة بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإِشبيلية، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على إضافة هدف وحيد آخر على أقل تقدير من أجل خطف بطاقة التأهل، وفي مقابل ذلك حاول فريق إشبيلية أن يفعل الأمر ذاته من أجل تعقيد المهمة على أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين نجح فريق برشلونة في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم فيليبي كوتينيو الهدف الثالث وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق إشبيلية الذي بات يُدرك مدى صعوبة تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير حسم فريق برشلونة المهمة بنسبة كبيرة للغاية، وذلك حينما سجل له الظهير الأيمن الإسباني سيرجي روبيرتو الهدف الرابع وسط حالة من الانهيار من طرف لاعبي فريق إشبيلية.

وفي الدقيقة الثامنة والستين أشعل فريق إشبيلية أجواء المباراة من جديد، وذلك حينما سجل له الظهير الأيسر البرازيلي أرانا الهدف الأول بطريقة رائعة للغاية، ليُصبح الفريق الأندلسي على بُعد هدف واحد فقط من التأهل.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثمانين، حسم فريق برشلونة المهمة بشكل نهائي وذلك بعدما سجل له النجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الخامس قاضياً على جميع آمال فريق إشبيلية في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم الأسطورة ليونيل ميسي مهرجان أهداف فريقه بعدما سجل الهدف السادس، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها على وقع تأهل مستحق للفريق الكتالوني إلى الدور نصف النهائي.

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