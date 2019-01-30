موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ في كأس زايد الخميس 31/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ، يستعد فريق مولودية الجزائر الجزائري لملاقاة ضيفه فريق المريخ السوداني في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على ملعب 5 يوليو 1962 على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مولودية الجزائر وأيضاً عشاق نادي المريخ، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر والمريخ.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مولودية الجزائر والمريخ في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ

موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ، يستعد فريق مولودية الجزائر الجزائري لملاقاة ضيفه فريق المريخ السوداني في مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على ملعب 5 يوليو 1962 على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مولودية الجزائر والمريخ تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ، سوف تكون مباراة مولودية الجزائر والمريخ منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

آخر تحضيرات مولودية الجزائر والمريخ والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ، يدخل فريق مولودية الجزائر غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق المريخ في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة عدم استقبال أي هدف في شباكه من أجل الاقتراب نوعاً ما من التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب على أرض دولة السودان.

ولا شك أن فريق مولودية الجزائر يعلم جيداً أن فرصته سوف تكون مثالية للغاية على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، وخاصة وأن مباراة الإياب سوف تكون في غاية التعقيد على أرض دولة السودان مما يُحتم على فريق مولودية الجزائر ضرورة إِستغلال عامل الأرض والجمهور.

ولا يقتصر طموح فريق مولودية الجزائر فقط على التأهل إلى الدور نصف النهائي، بل إن الهدف الرئيسي له هو محاولة التتويج بلقب كأس زايد للأندية الأبطال في نهاية المطاف، وخاصة وأن فريق مولودية الجزائر ليس متواجد في النسخة الحالية سواء من مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مماثلاً للغاية بالنسبة إلى فريق المريخ قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق مولودية الجزائر، حيث يطمح فريق المريخ بدوره إلى الهدف ذاته في ظل عدم تواجده في المسابقات الأفريقية بعدما تم إقصائه من الأدوار التمهيدية.

ويأمل فريق المريخ أن يقوم بتكرار سيناريو الدور ثمن النهائي من جديد، وذلك حينما أقصى فريق إتحاد العاصمة الجزائري من ذلك الدور بعدما فاز عليه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف، قبل أن يتعرض إلى الخسارة في مباراة الإياب بثنائية وهو الأمر الذي سوف يُحاول أن يتجنبه في الدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر.

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