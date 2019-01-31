تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام جيرونا بكأس ملك إسبانيا

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يشهد ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق جيرونا ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق جيرونا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / داني سيبايوس.

خط الهجوم: فرانشيسكو إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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