تعرف على قائمة ريال مدريد في مباراة اليوم أمام جيرونا بكأس ملك إسبانيا

منذ 2 ساعتين أخبار الرياضة
تعرف على قائمة ريال مدريد في مباراة اليوم أمام جيرونا بكأس ملك إسبانيا
فريق ريال مدريد

كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق جيرونا في مساء اليوم الخميس.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

أما قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، فقد جاءت على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / لوكا زيدان.
  • خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / سيرجيو ريجوُلون.
  • خط الوسط: توني كروس / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.
  • خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

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