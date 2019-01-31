القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان الجمعة 1/2/2019 في نهائي كأس أمم آسيا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان، يتطلع عشاق كرة القدم الآسيوية في مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب قطر وأيضاً عشاق منتخب اليابان لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة قطر واليابان، في إطار الدور النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة قطر واليابان، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة قطر واليابان في نهائي مسابقة كأس أمم آسيا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان، يرغب كل عاشق لمنتخب قطر في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة قطر واليابان في يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الآسيوية وخاصة عشاق منتخب قطر متابعة مباراة قطر واليابان في نهائي مسابقة كأس أمم آسيا 2019 عبر قناة بي إن ماكس HD1، إضافة إلى قناة بي إن ماكس HD2 وأيضاً قناة الكأس إكسترا HD1 وأخيراً قناة الكأس إكسترا HD2 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة قطر واليابان والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اليابان وقطر، سوف يكون متاحاً أمام عشاق منتخب قطر وكرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة قطر واليابان بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة قطر واليابان في يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان في نهائي مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وكانت إنجازات منتخب اليابان عديدة للغاية على مر التاريخ في مسابقة كأس أمم آسيا، وخاصة وأن منتخب اليابان يُعتبر هو أكثر المنتخبات الآسيوية تتويجاً بلقب كأس أمم آسيا من خلال فوزه باللقب القاري في أربع مناسبات سابقة.

حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 1992 على أرض دولة اليابان، فيما كانت المرة الثانية في نسخة عام 2000 على أرض دولة لبنان، بينما كانت المرة الثالثة في نسخة عام 2004 على أرض دولة الصين، أما المرة الرابعة والأخيرة حتى الآن فكانت في عام 2011 على أرض دولة قطر.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن منتخب اليابان سبق له وأن فاز أيضاً بالمركز الرابع في مناسبة وحيدة سابقة، وذلك تحديداً في مسابقة كأس أمم آسيا 2007 والتي تم تنظيمها بشكل مشترك بين أربع دول آسيوية، وهي دولة فيتنام إضافة إلى دولة أندونيسيا وأيضاً دولة ماليزيا وأخيراً دولة تايلاند.

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