مارتن لاسارتي يكشف السبب وراء كثرة إصابات الأهلي في الموسم الحالي

Advertisements

كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 عن السبب الرئيسي، وذلك بخصوص كثرة الإصابات التي يتعرض لها كل لاعبي فريق الأهلي منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس وتحديداً للموقع الرسمي للإتحاد الأفريقي لكرة القدم، أكد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي أن السبب الرئيسي وراء الإصابات العديدة التي يتعرض لها جميع اللاعبين داخل صفوف المارد الأحمر، هو ضغط المباريات الهائل الذي يعيشه فريق الأهلي منذ مطلع الموسم.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي إلى أن ما يحدث مع فريق الأهلي هو أمر غير منطقي على الإطلاق، وخاصة وأن فريق الأهلي يخوض مباراة كل 72 ساعة تقريباً بعكس بقية الأندية المصرية الأخرى.

كما شدد أيضاً الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي في تصريحاته على أن التحضيرات البدنية ليس لها أي علاقة على الإطلاق بكثرة الإصابات التي تُصيب لاعبي فريق الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع اللاعبين سوف يواصلون العمل في الفترة القادمة من أجل العودة سريعاً من جديد إلى الملاعب.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي تعقيباً على كثرة الإصابات التي تضرب صفوف المارد الأحمر بشكل أسبوعي، علماً بأن آخر هذه الإصابات كانت اليوم الخميس من خلال إصابة المدافع سعد الدين سمير عقب تعرضه إلى إلتواء الكاحل أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي على ملعب مختار التتش.

وبذلك يعود المدافع سعد الدين سمير من جديد إلى قائمة المصابين التي كان قد خرج منها قبل أيام قليلة فقط من الآن، علماً بأن هذه القائمة تتضمن حتى هذه اللحظة كلاً من:

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / ياسر إبراهيم / سعد الدين سمير.

خط الوسط: حمدي فتحي / محمد محمود / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان الجمعة 1/2/2019 في نهائي كأس أمم آسيا