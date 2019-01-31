موعد مباريات مسابقة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل بمشاركة “قطر”

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يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات مسابقة كوبا أمريكا 2019 م في صيف العام الحالي على أرض دولة البرازيل، وذلك بعدما أجرى إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم مراسم قرعة مسابقة كوبا أمريكا منذ فترة قصيرة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا 2019 م بالبرازيل، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات مسابقة كوبا أمريكا 2019 م بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

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وإليكم الآن أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا 2019 م:

المجموعة الأولى: منتخب البرازيل / منتخب بوليفيا / منتخب بيرو / منتخب فنزويلا.

المجموعة الثانية: منتخب الأرجنتين / منتخب كولومبيا / منتخب الباراغواي / منتخب قطر.

المجموعة الثالثة: منتخب الأوروغواي / منتخب الإكوادور / منتخب اليابان / منتخب تشيلي.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كوبا أمريكا 2019 م:

منتخب البرازيل / منتخب بوليفيا، السبت 15 يونيو 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب فنزويلا / منتخب بيرو، السبت 15 يونيو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الأرجنتين / منتخب كولومبيا، الأحد 16 يونيو 2019، الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب الباراغواي / منتخب قطر، الأحد 16 يونيو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الأوروغواي / منتخب الإكوادور، الإثنين 17 يونيو 2019، الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليابان / منتخب تشيلي، الثلاثاء 18 يونيو 2019، الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كوبا أمريكا 2019 م:

منتخب بوليفيا / منتخب بيرو، الثلاثاء 18 يونيو 2019، الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البرازيل / منتخب فنزويلا، الأربعاء 19 يونيو 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب كولومبيا / منتخب قطر، الأربعاء 19 يونيو 2019، الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الأرجنتين / منتخب الباراغواي، الخميس 20 يونيو 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب الأوروغواي / منتخب اليابان، الجمعة 21 يونيو 2019، الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب الإكوادور / منتخب تشيلي، السبت 22 يونيو 2019، الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة كوبا أمريكا 2019 م:

منتخب بيرو / منتخب البرازيل، السبت 22 يونيو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بوليفيا / منتخب فنزويلا، السبت 22 يونيو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب قطر / منتخب الأرجنتين، الأحد 23 يونيو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كولومبيا / منتخب الباراغواي، الأحد 23 يونيو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب تشيلي / منتخب الأوروغواي، الثلاثاء 25 يونيو 2019، الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب الإكوادور / منتخب اليابان، الثلاثاء 25 يونيو 2019، الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن موعد مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كوبا أمريكا 2019 م:

المباراة الأولى: متصدر المجموعة الأولى / صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الثالثة، الجمعة 28 يونيو 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية: وصيف المجموعة الأولى / وصيف المجموعة الثانية، الجمعة 28 يونيو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة: متصدر المجموعة الثانية / صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، السبت 29 يونيو 2019، الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

المباراة الرابعة: متصدر المجموعة الثانية / صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية، السبت 29 يونيو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدور نصف النهائي في مسابقة كوبا أمريكا 2019 م:

نصف النهائي الأول: الفائز من المباراة الأولى / الفائز من المباراة الثالثة، الأربعاء 3 يوليو 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

نصف النهائي الثاني: الفائز من المباراة الثانية / الفائز من المباراة الرابعة، الخميس 4 يوليو 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكن الآن موعد مباراة تحديد المركز الثالث إضافة إلى المباراة النهائية في مسابقة كوبا أمريكا 2019 م:

مباراة المركز الثالث: الخاسر من نصف النهائي الأول / الخاسر من نصف النهائي الثاني، السبت 6 يوليو 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية، الفائز من نصف النهائي الأول / الفائز من نصف النهائي الثاني، الأحد 7 يوليو 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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