تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام جور ماهيا بكأس الكونفدرالية

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق جور ماهيا الكيني في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة بين فريق الزمالك وبين مضيفه فريق جور ماهيا في عصر يوم الأحد المقبل الموافق 3 فبراير 2019 على أرض دولة كينيا، على أن تبدأ المباراة تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / حازم إمام / حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / عبد الله جمعة / إبراهيم حسن / محمود عبد المنعم كهربا / محمد عنتر / يوسف أوباما.

خط الهجوم: خالد بوطيب / حميد أحداد / عمر السعيد.

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