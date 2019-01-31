الأهلي يكشف عن قائمته الأفريقية النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2019

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حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 قائمة المارد الأحمر النهائية، والتي سوف تُشارك حتى نهاية النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وجاء ذلك بعدما قرر المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي ضم كلاً من الثنائي رامي ربيعة إضافة إلى محمود وحيد في القائمة، وبذلك اكتملت قائمة فريق الأهلي المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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وإليكم الآن القائمة النهائية لفريق الأهلي المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / علي معلول / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / محمود وحيد / رامي ربيعة.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / ميدو جابر / محمد شريف / وليد سليمان / أحمد حمودي / رمضان صبحي / ناصر ماهر / حمدي فتحي / حسين الشحات / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

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