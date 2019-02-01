ملخص مباراة ريال مدريد وجيرونا الخميس 31/1/2019 في كأس ملك إسبانيا

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ملخص مباراة ريال مدريد وجيرونا، تأهل فريق ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة السابعة والعشرين والدقيقة الثالثة والاربعين، إضافة إلى الإسباني ماركوس لورينتي في الدقيقة السادسة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق جيرونا في المباراة اللاعب بيدرو بورو في الدقيقة الحادية والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / داني سيبايوس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد وجيرونا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وجيرونا، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثانية في عمر اللقاء كادت الأجواء تشتعل للغاية، وذلك حينما نفذ لاعب فريق جيرونا ركلة حرة مخادعة من خارج منطقة الجزاء، والتي لم يمنعها من الدخول في مرمى الفريق الملكي سوى القائم الأيمن لحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ريال مدريد في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثامنة حينما سدد النجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس مرمى فريق جيرونا.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين نجح فريق ريال مدريد في حسم المهمة بنسبة كبيرة للغاية، وذلك بعدما سجل له النجم كريم بنزيمة الهدف الأول مع العلم بأن الفريق الملكي كان قد فاز ذهاباً على أرضه ووسط جماهيره بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ولم يكتفِ فريق ريال مدريد بذلك وحسب، بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة في كل مكان حول العالم، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين كاد يتحقق له ما أراد حينما سدد النجم البرازيلي مارسيلو فييرا كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق جيرونا تصدى للكرة بنجاح وأبقى على آمال فريقه الضعيفة في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، قضى فريق ريال مدريد نهائياً على جميع آمال مضيفه فريق جيرونا في التأهل، وذلك بعدما نجح النجم كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه ريال مدريد وسط حالة من الإحباط من جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وجيرونا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وجيرونا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي مقابل ذلك حاول فريق جيرونا الخروج بأقل الأضرار الممكنة من هذه المباراة من خلال عدم التعرض إلى خسارة قاسية في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يبدأ بإراحة بعض عناصره الأساسية استعداداً للتحديات القادمة، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني ماركو أسينسيو بدلاً من النجم المتألق كريم بنزيمة.

وفي الدقيقة الثالثة والستين واصل المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري عملية إراحة نجوم الفريق الملكي بعد حسم نتيجة المباراة، وهذه المرة من خلال إشراك المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز بدلاً من النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير كاد فريق ريال مدريد ينجح في تسجيل ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الإسباني لوكاس فاسكيز كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس مرمى فريق جيرونا تصدى للكرة وحرم الفريق الملكي من تحقيق مبتغاه.

وفي الدقيقة السابعة والستين دفع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري بآخر أوراقه في المباراة، وهذه المرة من خلال إشراك النجم الويلزي جاريث بيل بدلاً من المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين تمكن فريق جيرونا من تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر اللاعب بيدرو بورو عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق ريال مدريد، دون أن يكون لذلك أي تأثير على الإطلاق على تأهل الفريق الملكي إلى المربع الذهبي.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين أعاد فريق ريال مدريد الهدوء من جديد إلى أجواء المدرجات، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفه الثالث في المباراة، والذي جاء عبر الإسباني الشاب ماركوس لورينتي بطريقة رائعة للغاية.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليضمن بذلك مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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