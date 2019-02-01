تعرف على تشكيل منتخب قطر المتوقع في مباراة اليوم أمام اليابان في نهائي كأس آسيا

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يشهد ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب اليابان، ضمن المباراة النهائية في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة قطر واليابان تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة قطر واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، كما ستكون مباراة قطر واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مباراة قطر واليابان سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكسHD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة قطر واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكاس HD1 المجانية، وأيضاً سوف تكون مباراة قطر واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وأخيراً سوف تكون مباراة قطر واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب قطر المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب اليابان في نهائي مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: هشام الراوي / خوخي بوعلام / طارق سلمان.

خط الوسط: رو رو / عاصم ماديبو / عبد المجيد حاتم / حسن الهيدوس / عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: أكرم عفيف / المعز علي.

المدير الفني: الإسباني فيليكس سانشيز.

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