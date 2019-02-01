موعد مباراة الأهلي وسيِمبا في دوري أبطال أفريقيا السبت 2/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق سيمبا التنزاني في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وسيِمبا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وسيِمبا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وسيمبا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسيِمبا

موعد مباراة الأهلي وسيِمبا، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق سيمبا التنزاني في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيِمبا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وسيِمبا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وسيِمبا، سوف تكون مباراة الأهلي وسيمبا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وسيمبا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي فقط لا غير.

آخر تحضيرات الأهلي وسيِمبا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وسيِمبا، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق سيمبا التنزاني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

ولا شك أن فريق الأهلي سوف يسعى لتفادي أي تعثر جديد في دور المجموعات، وخاصة وأن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره مع العلم بأن فريق الأهلي كان قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في الجولة الماضية خارج أرضه بهدف لمثله أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري.

وهي النتيجة التي تُحتم على فريق الأهلي ضرورة حصد النقاط الكاملة من مباراته القادمة أمام ضيفه فريق سيمبا، علماً بأن المارد الأحمر يُدرك جيداً مدى صعوبة مباراة الجولة الرابعة حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق سيمبا على أرض دولة تنزانيا.

ويبقى العائق الوحيد أمام فريق الأهلي قبل هذه المباراة هي كثرة الإصابات التي ضربت صفوف القلعة الحمراء قبل موعد هذه المباراة، علماً بأن آخر هذه الإصابات قد شملت إصابة كلاً من المدافع سعد الدين سمير إضافة إلى المدافع ياسر إبراهيم وأيضاً النجم رمضان صبحي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الأهلي يمتلك كافة الإمكانيات اللازمة من أجل مواصلة صحوته على كافة المستويات، علماً بأن شهر فبراير من العام الحالي 2019 سوف يكون لا مثيل له على الإطلاق بالنسبة إلى فريق الأهلي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي سوف يخوض 8 مباريات كاملة في ظرف 28 يوم فقط لا غير، وهو ما يعني أن المارد الأحمر لن يرتاح سوى 3 أو 4 أيام فقط ما بين كل مباراة وبين المباراة التي تليها مباشرة، علماً بأن هذه المباراة تنقسم إلى مباراتين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى 6 مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق سيمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / ميدو جابر.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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