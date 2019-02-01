تعرف على نتائج قرعة نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019

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شهد اليوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019 قيام الإتحاد الإسباني لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، وذلك بعدما انتهت في مساء يوم أمس الخميس جميع مباريات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً نتائج مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

فريق خيتافي 0/1 فريق فالنسيا، ذهاب الدور ربع النهائي، ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد.

فريق إشبيلية 0/2 فريق برشلونة، ذهاب الدور ربع النهائي، ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

فريق إسبانيول 1/1 فريق ريال بيتيس، ذهاب الدور ربع النهائي، ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا.

فريق ريال مدريد 2/4 فريق جيرونا، ذهاب الدور ربع النهائي، ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

فريق فالنسيا 1/3 فريق خيتافي، إياب الدور ربع النهائي، ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا.

فريق برشلونة 1/6 فريق إشبيلية، إياب الدور ربع النهائي، ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

فريق ريال بيتيس 1/3 فريق إسبانيول، إياب الدور ربع النهائي، ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس.

فريق جيرونا 3/1 فريق ريال مدريد، إياب الدور ربع النهائي، ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق فالنسيا / فريق برشلونة / فريق ريال مدريد / فريق ريال بيتيس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق ريال بيتيس / فريق فالنسيا.

فريق برشلونة / فريق ريال مدريد.

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