القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيِمبا السبت 2/2/2019 في دوري أبطال أفريقيا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيِمبا، يتطلع عشاق كرة القدم الأفريقية في مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي وسيِمبا، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسيِمبا، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة الأهلي وسيِمبا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيِمبا

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيِمبا، يرغب كل عاشق للنادي الأهلي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة الأهلي وسيِمبا في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الأفريقية وخاصة عشاق النادي الأهلي متابعة مباراة الأهلي وسيِمبا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة النيل للرياضة المفتوحة على التردد الأرضي.

موعد مباراة الأهلي وسيِمبا والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيِمبا، سوف يكون متاحاً أمام عشاق النادي الأهلي وكرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة الأهلي وسيِمبا بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيِمبا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وكان فريق الأهلي قد بدأ مشواره في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م بشكل مثالي للغاية، وذلك عقب فوزه على حساب ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ولكن وفي الجولة الثانية من دور المجموعات تعثر فريق الأهلي، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري مع العلم بأن هذه المشاركة هي الأولى لفريق شبيبة الساورة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ بأكمله.

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