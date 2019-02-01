موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني السبت 2/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وفالنسيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، سوف تكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وفالنسيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي وتحديداً شهر فبراير الحالي، سوف تكون في غاية التعقيد عليه من كافة النواحي، وخاصة بعدما أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا عن صدام ناري للغاية بين كلاً من فريق برشلونة وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة سوف يواجه غريمه التقليدي فريق ريال مدريد ذهاباً وإياباً في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في شهر فبراير الحالي، ومن ثم سوف يلتقيان من جديد ولكن هذه المرة في مطلع شهر مارس القادم من العام الحالي 2019 في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

ولا يقتصر الأمر فقط على مباراة كلاسيكو الأرض مع الغريم التقليدي فريق ريال مدريد، بل إن فريق برشلونة ينتظره العديد من المواجهات الأخرى المعقدة للغاية، وذلك سواء في مسابقة الدوري الإسباني أو خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال مواجهة فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق فالنسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق فالنسيا قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق برشلونة، وخاصة بعدما استعاد فريق الخفافيش توازنه من جديد في الآونة الأخيرة.

وهو الأمر الذي جعل فريق فالنسيا يبتعد تماماً عن منطقة الهبوط التي كان قريباً منها للغاية في مطلع الموسم الحالي، وليس ذلك فقط بل إن فريق فالنسيا بات يطمح الآن في الظفر بإحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا أو حتى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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