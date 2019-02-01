تعرف على تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد على مختلف الأقمار الصناعية

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قامت مجموعة بي إن الإعلامية القطرية المالكة لشبكة قنوات بي إن سبورتس بتغيير ترددات قنواتها الرياضية سواء قناة بي إن سبورت الإخبارية أو حتى الباقة الرياضية المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك انطلاقاً من مطلع العام الحالي 2019 وتحديداً منذ يوم 1 يناير 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي سهيل سات، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً تردد قنوات بي إن سبورت المشفرة الجديدة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي سهيل سات.

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وإليكم الآن جميع الترددات الجديدة لقنوات بي إن سبورت وخاصة قناة بي إن سبورت الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات:

قناة بي إن سبورت الإخبارية: تردد 12604، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة: تردد 11013، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، تردد 11013، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، تردد 11013، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، تردد 11013، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، تردد 11054، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، تردد 11054، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، تردد 11054، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، تردد 11054، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، تردد 11054، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، تردد 12604، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن سبورت HD المجانية، تردد 11054، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، تردد 12604، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، تردد 11013، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن ماكس HD3 المشفرة، تردد 11013، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

قناة بي إن ماكس HD4 المشفرة، تردد 12604، أفقي، معدل الترميز 27500، 2/3، DVB/S2، 8PSK.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال أفريقيا الذي يمتلك حقوق نقل أبرز وأقوى المسابقات الرياضية على مستوى العالم بأكمله، علماً بأن أبرز هذه المسابقات تتمثل في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى إضافة إلى مسابقة دوري الأبطال في أربع قارات وأيضاً أكبر المحافل الدولية.

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