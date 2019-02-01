لاسارتي يكشف عن قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق سيمبا التنزاني في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة بداعي الإصابة، حيث تمثلت قائمة الغيابات على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / محمد نجيب.

خط الوسط: إسلام محارب / وليد سليمان / حمدي فتحي / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق سيمبا، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / حسين الشحات / محمد شريف / ناصر ماهر / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيِمبا السبت 2/2/2019 في دوري أبطال أفريقيا