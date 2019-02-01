تغريدات المعز علي نجم منتخب قطر قبل الشهرة..تعرف على أكبر مخاوفه !

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بات النجم الشاب المعز علي القطري الجنسية السوداني الأصل أحد أبرز المهاجمين اليوم في القارة الآسيوية بأكملها، وذلك بعدما ساهم بشكل واضح للغاية في تتويج منتخب بلاده قطر بلقب كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث نجح المهاجم الشاب المعز علي في تسجيل 9 أهداف لمصلحة المنتخب القطري في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م، علماً بأن آخر هذه الأهداف كانت اليوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019، وذلك تحديداً أمام منتخب اليابان في المباراة النهائية التي انتهت على وقع فوز المنتخب القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وفي هذا المقال سوف نعود بكم بالذاكرة إلى عام 2013 حينما كان النجم المعز علي لا يزال عمره 17 عاماً فقط مع العلم بأنه قد بلغ الآن 22 عاماً، وذلك من أجل متابعة بعض التغريدات السابقة للنجم الشاب المعز علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قبل أن يُصبح مشهوراً مثلما هو الحال عليه الآن.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً أكبر مخاوف النجم القطري الشاب المعز علي حينما كان في السابعة عشر من عمره، وإليكم الآن بعض التغريدات من الحساب الرسمي للنجم الشاب المعز علي في عام 2013:

وفي أبرز تلك التغريدات في عام 2013، كتب النجم الشاب المعز علي: “أنا شايل هم إذا صرت مشهور كيف بوقع”، وهي التغريدة التي كان يقصد بها أنه لن يستطيع أن يقوم بالتوقيع لمعجبيه في حالة أصبح مشهوراً مع مرور السنوات.

ولكن النجم القطري الشاب المعز علي بات الآن يعرف جيداً كيفية التوقيع سواء لمعجبيه خارج أرض الملعب، أو خاصة داخل أرض الملعب من خلال تسجيل الأهداف لمنتخب بلاده قطر، مما جعله أحد الأسباب الرئيسية في قيادة العنابي القطري نحو المجد الآسيوي للمرة الأولى في التاريخ.

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