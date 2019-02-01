القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا السبت 2/2/2019 في الدوري الإسباني

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة برشلونة وفالنسيا، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة برشلونة وفالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيَا

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا، يرغب كل عاشق لنادي برشلونة في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في مساء يوم السبت الموافق 6 فبراير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي برشلونة متابعة مباراة برشلونة وفالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD12 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات المجانية الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي برشلونة وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة برشلونة وفالنسيا بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في مساء يوم السبت الموافق 6 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق برشلونة على حساب نظيره فريق فالنسيا إلى يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2016، وحينها فاز فريق برشلونة بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وقد شهدت هذه المباراة تألق ملفت للغاية لكلاً من الأسطورة ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثة أهداف لمصلحة فريقه، إضافة إلى النجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل أربعة أهداف لمصلحة فريقه.

أما أكبر انتصار حققه فريق فالنسيا على حساب نظيره فريق برشلونة على مر التاريخ، يعود إلى يوم السبت الموافق 9 مارس 1996، وذلك حينما فاز فريق فالنسيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا.

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