موعد مباراة يوفنتوس وبارما بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 2/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وبارما، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق بارما في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وبارما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وبارما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وبارما في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما

موعد مباراة يوفنتوس وبارما، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق بارما في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبارما تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وبارما، سوف تكون مباراة يوفنتوس وبارما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وبارما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وبارما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وبارما، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بارما في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب، إضافة إلى مصالحة جماهيره بعد الإقصاء من مسابقة كأس إيطاليا.

حيث تلقى فريق يوفنتوس صدمة قوية للغاية في منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعدما تم إقصائه من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة على يد مضيفه فريق أتالانتا إثر الخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وهي النتيجة التي فاجأت الوسط الرياضي الإيطالي بأكمله وليس فقط عشاق نادي يوفنتوس، علماً بأن حجم الضغوطات الآن بات هائلاً على جميع لاعبي فريق يوفنتوس، وخاصة وأن ذلك الإقصاء من مسابقة كأس إيطاليا سوف يجعل فريق يوفنتوس مطالباً بضرورة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبه كشف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بارما، حيث جاءت قائمة فريق السيدة العجوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / مارتن كاسيريس / أليكس ساندرو / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / سامي خضيرة / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بارما على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / مارتن كاسيريس / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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