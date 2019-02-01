القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما السبت 2/2/2019 بمشاركة “كريستيانو رونالدو”

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما، يتطلع عشاق كرة القدم الإيطالية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة يوفنتوس وبارما، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة يوفنتوس وبارما في مسابقة الدوري الإيطالي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما، يرغب كل عاشق لنادي يوفنتوس في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإيطالية وخاصة عشاق نادي يوفنتوس متابعة مباراة يوفنتوس وبارما في مسابقة الدوري الإيطالي عبر قناة بي إن سبورت HD4 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي يوفنتوس وكرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة يوفنتوس وبارما بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وبارما في مساء يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في مسابقة الدوري الإيطالي:

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق يوفنتوس على حساب نظيره فريق بارما إلى يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2014، وذلك حينما فاز فريق يوفنتوس بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

أما أكبر انتصار حققه فريق بارما على حساب نظيره فريق يوفنتوس يعود إلى يوم الخميس الموافق 6 يناير 2011، وذلك حينما فاز فريق بارما بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

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