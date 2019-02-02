تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية في مساء اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق سيمبا التنزاني، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيِمبا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وسيِمبا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وسيِمبا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي فقط لا غير.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سيمبا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / محمد هاني / أيمن أشرف / رامي ربيعة / محمود وحيد / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / حسام عاشور / كريم نيدفيد / هشام محمد / حسين الشحات / أحمد حمودي / ناصر ماهر / محمد شريف / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سيمبا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / أحمد حمودي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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