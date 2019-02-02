كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام بارما بالدوري الإيطالي

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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية ضيفه فريق بارما، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبارما تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وبارما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بارما:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جواو كانسيلو / مارتن كاسيريس / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو / سبينازولا.

خط الوسط: سامي خضيرة / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بارما:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / مارتن كاسيريس / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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