تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي ضيفه فريق فالنسيا، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / سيرجي سامبر / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجيو روبيرتو / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / أرتورو فيدال / كارلوس ألينا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيسون موريلو / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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