موعد مباريات نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، وذلك بعدما انتهت جميع مباريات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، إضافة إلى موعد مباريات الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019.

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وإليكم الآن أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق ريال بيتيس / فريق فالنسيا.

فريق برشلونة / فريق ريال مدريد.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق ريال بيتيس / فريق فالنسيا، الأربعاء 6 فبراير 2019، ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق ريال مدريد، الأربعاء 6 فبراير 2019، ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق فالنسيا، ريال بيتيس، الأربعاء 27 فبراير 2019، ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق برشلونة، الأربعاء 27 فبراير 2019، ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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