موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا في كأس الكونفدرالية الأحد 3/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق جور ماهيا الكيني في يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على أرض دولة كينيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجور ماهيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وجور ماهيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق جور ماهيا الكيني في يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على أرض دولة كينيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وجور ماهيا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، سوف تكون مباراة الزمالك وجور ماهيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وجور ماهيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق جور ماهيا في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل من خارج أرضه أفضل من لا شئ في نهاية المطاف.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام مضيفه فريق جور ماهيا، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام خارج أرضه وتحديداً على أرض دولة كينيا في أجواء ليست مثالية على الإطلاق سواء من ناحية حالة الطقس أو حتى من ناحية جودة أرض الملعب.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك من هذه المباراة، هو حصد النقاط الثلاث بأي وسيلة ممكنة من أجل قطع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ويُعتبر الموسم الحالي ناجحاً للغاية بكل المقاييس بالنسبة إلى فريق الزمالك حتى هذه اللحظة من عمره، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الزمالك يتربع منذ مطلع الموسم الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، إضافة إلى نجاحه في الوصول إلى محطة الدور نصف النهائي في مسابقة كأس مصر.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة خارج أرضه أمام مضيفه فريق جور ماهيا، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / عبد الله جمعة / إبراهيم حسن / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / محمد عنتر.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد / خالد بوطيب.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق جور ماهيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

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