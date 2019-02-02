القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجور ماهيا الأحد 3/2/2019 في كأس الكونفدرالية

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجور ماهيا، يتطلع عشاق كرة القدم الأفريقية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة الزمالك وجور ماهيا، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وجور ماهيا، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة الزمالك وجور ماهيا في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجور ماهيا

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجور ماهيا، يرغب كل عاشق لنادي الزمالك في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة الزمالك وجور ماهيا في يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على أرض دولة كينيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الأفريقية وخاصة عشاق نادي الزمالك متابعة مباراة الزمالك وجور ماهيا في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي عبر قناة بي إن سبورت HD1 مع العلم بأن هذه القناة تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا والقنوَات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجور ماهيا، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي الزمالك وكرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة الزمالك وجور ماهيا بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الزمالك وجور ماهيا في يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجور ماهيا في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وكان فريق الزمالك قد بدأ مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م منذ الدور التمهيدي الأول أي دور ال32، ومن ثم خاض دور ال32 مكرر قبل أن ينجح مباشرة في الوصول إلى دور المجموعات.

وفي دور ال32 واجه فريق الزمالك نظيره المتواضع فريق القطن التشادي، حيث فاز فريق الزمالك ذهاباً بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، بينما فاز فريق القطن إياباً بنتيجة هدفين مقابل لا شئ على أرض دولة تشاد.

أما في دور ال32 مكرر، فقد واجه فريق الزمالك نظيره فريق إتحاد طنجة المغربي، حيث تعادل الطرفان ذهاباً سلبياً بدون أهداف على أرض دولة المغرب، قبل أن يفوز فريق الزمالك إياباً بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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