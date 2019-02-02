القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس الأحد 3/2/2019 في الدوري الإسباني

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس في مسابقة الدوري الإسباني.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، يرغب كل عاشق لنادي ريال مدريد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس في مساء يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي ريال مدريد متابعة مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس في مسابقة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس في مساء يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس في مسابقة الدوري الإسباني:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

وكانت مباراة الدور الأول في الموسم الحالي بين الفريقين قد انتهت على وقع فوز فريق ديبورتيفو ألافيس على حساب ضيفه فريق ريال مدريد بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأن ذلك الهدف الوحيد قد سجله الإسباني مانوُ غارسيا في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

أما أكبر انتصار حققه فريق ريال مدريد على حساب نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، يعود إلى يوم السبت الموافق 26 مايو 2001 في مسابقة الدوري الإسباني، وحينها فاز فريق ريال مدريد بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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