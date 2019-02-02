موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإِنجليزي الأحد 3/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في مساء يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق نادي أرسنال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وأرسنال في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في مساء يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي وأرسنال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية منذ أيام قليلة خارج أرضه على يد مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الرغم من ذلك التعثر إلا أن الحظ ظل واقفاً بجانب فريق مانشستر سيتي، وذلك بعدما سقط فريق ليفربول صاحب الصدارة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الماضية أمام ضيفه فريق ليستر سيتي، وهو الأمر الذي جعل الفارق بينهما يتسع إلى 5 نقاط فقط لا غير.

ويُدك فريق مانشستر سيتي جيداً مدى أهمية تحقيق الفوز في مباراته المرتقبة أمام فريق أرسنال، وخاصة وأن ذلك الفوز سوف يجعله يقوم بتقليص الفارق مع فريق ليفربول صاحب الصدارة إلى نقطتين فقط لا غير بشكل مؤقت قبل 24 ساعة من موعد مباراة الأخير في الجولة ذاتها، وبالتالي فإن حجم الضغوطات سوف يكون هائلاً لا مثيل له على الإطلاق على لاعبي فريق ليفربول.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / دانيلو.

خط الوسط: فرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع جيداً بالنسبة إلى فريق أرسنال قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق لم يعرف سوى التعثر دائماً خارج أرضه أمام كبار الأندية الإنجليزية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق أرسنال يُعاني أيضاً من ضغوطات هائلة للغاية بسبب صراعه الشرس من أجل الظفر بإحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي سوف يُزيد بدوره من حجم الضغوطات على لاعبي فريق أرسنال في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / أرون رامسي / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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