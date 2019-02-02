بعد خماسية سيِمبا.. الأهلي يرفع شعار “الدور على مين” !

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضه المبهرة للغاية، وذلك عقب فوزه الكاسح في مساء اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 على حساب ضيفه فريق سيمبا التنزاني بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وبذلك عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

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وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من عمرو السولية في الدقيقة الثالثة، إضافة إلى التونسي علي معلول في الدقيقة الثالثة والعشرين، وأيضاً النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة الحادية والثلاثين، وأخيراً الشاب كريم نيدفيد في الدقيقة الثالثة والثلاثين والدقيقة الأربعين.

ويُعتبر ذلك الفوز هو الثالث على التوالي للمارد الأحمر على مستوى جميع المسابقات رفقة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، حيث كان الفوز الأول على حساب نظيره فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما كان الفوز الثاني على حساب نظيره فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد في المسابقة.

وشهدت هذه المباريات الثلاثة أدائاً أكثر من رائعاً للغاية لجميع لاعبي فريق الأهلي، علماً بأن المكاسب لم تقتصر على ذلك فحسب، بل إن فريق الأهلي قد استعاد أيضاً اليوم خدمات كلاً من المدافع سعد الدين سمير إضافة إلى المدافع رامي ربيعة وأيضاً القائد حسام عاشور بعدما تعافى كلاً منهم من الإصابة بشكل كامل.