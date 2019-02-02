القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأحد 3/2/2019 في الدوري الإنجليزي

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق نادي أرسنال لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة مانشستر سيتي وأرسِنال، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسِنال، يرغب كل عاشق لنادي مانشستر سيتي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في مساء يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي متابعة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي مانشستر سيتي برشلونة وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في مساء يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat..

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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