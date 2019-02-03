تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام جور ماهيا بكأس الكونفدرالية

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تشهد أرض دولة كينيا اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق جور ماهيا الكيني ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وجور ماهيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وجور ماهيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق جور ماهيا:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح / عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمد حسن / فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد عنتر / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / عبد الله جمعة / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد / خالد بوطيب / حميد أحداد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق جور ماهيا:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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